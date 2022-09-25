Названы продукты, которые способны привести к раку органов ЖКТ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России зафиксирован рост заболеваемости раком органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По мнению экспертов, прежде всего это связано с употреблением некачественных продуктов.

Как заявила врач-онколог Ольга Высотина, способствовать развитию рака органов ЖКТ могут продукты с высоким содержанием консервантов. В их числе: соусы, майонезы и многие продукты с длительным сроком хранения. Об этом сообщают "Новые известия".

- Желательно отказаться и от солений - высокое содержание соли раздражает слизистую оболочку. Это может стать одним из факторов развития рака желудка, а также пищевода или гортани, считает эксперт.

Также врач напомнила, что научно доказано, что вероятность рака желудочно-кишечного тракта у вегетарианцев в разы ниже, чем у мясоедов.

Ранее сайт KP.RU писал, что сегодня раком желудка в России заболевает около 40 тысяч человек в год. Эта болезнь занимает третье место в структуре смертности от злокачественных новообразований.