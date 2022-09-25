Мобилизованные россияне могут брать с собой только кнопочные телефоны Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне, попавшие под призыв в рамках частичной мобилизации в стране, могут брать с собой в часть только кнопочные телефоны вместо смартфонов.

Отмечается, что гражданам запрещается пользоваться смартфонами на территории воинских частей из соображений безопасности. При этом все аппараты связи российских военнослужащих будут храниться в установленном месте и могут быть выданы лишь в определенное время. Об этом со ссылкой на портал "Объясняем.рф" пишет Lenta.ru

Кроме того, мобилизованным гражданам стоит помнить, что фото- и видеосъемка на территории воинских подразделений запрещена.

Тем временем, телеканал "360" напоминает, что президент России Владимир Путин утром 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации. Вслед за ним министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призовут около 300 тысяч резервистов. Он уточнил, что в первую очередь в армию отправятся уже служившие россияне, а также те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.