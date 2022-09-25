Комбат ДНР Дроздов считает, что мобилизованные в России будут контролировать освобожденные территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частичная мобилизация в России нужна была того, чтобы набрать людей для контроля над занятыми российскими войсками территориями, считает командир батальона 131-го полка ДНР Максим Дроздов с позывным «Индус».

В беседе с Ura.ru он высказал мнение, что те части, которые ведут боевые действия на передовой, «пора менять». Призванные в рамках частичной мобилизации «нужны для контроля освобожденных территорий», заявил комбат. Как считает Дроздов, «российской армии нужны подкрепление и поддержка».

Кроме того, «Индус» сообщил, что противник действует террористическими методами. Также по мнению комбата, освобожденные территории Донбасса станут частью России.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Он отметил, что все без исключения вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.