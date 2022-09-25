Общественный деятель Тихов: Украина вынудила жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей пойти на референдумы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член Общественной палаты Ивановской области, председатель Ивановского регионального отделения Корпуса "За чистые выборы" Дмитрий Тихов считает, что власти Украины сами вынудили жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также граждан Херсонской и Запорожской областей пойти на референдумы о присоединении к России.

По мнению общественного деятеля, референдумов могло и не быть, если бы Киев услышал людей, живущих на этих территориях.

- Референдумы о вхождении в состав России - событие, которого жители Востока Украины ждали с 2014 года. Изначально никто на этих территориях не собирался менять своё гражданство. Люди хотели жить в спокойной, мирной Украине, - заявил в своей колонке Тихов.

Он также обратил внимание, что после Майдана и смены режима в Киеве, власти страны "под диктовку западных элит начали вести политику дерусификации".

Ранее сайт KP.RU писал, что с 23 по 27 сентября 2022 года в ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях началось проведение референдумов о вхождении в состав России. Принять участие в референдуме могут все совершеннолетние граждане, за исключением тех людей, которые по решению суда признаны недееспособными.