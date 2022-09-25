Глава ДНР Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Артемовском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Артемовском направлении, им удается удерживать ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

- Ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения. На Марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена... На Артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, - рассказал глава ДНР.

Пушилин также добавил, что на Угледарском направлении тоже была выявлена активность со стороны противника, однако ее удалось вовремя пресечь.

11 сентября Денис Пушилин сообщал, что силы Народной милиции ДНР продвигаются вперед по многим направлениям. По его оценке, ситуация на фронте сейчас "напряженная, но контролируемая". Глава ДНР также обратил внимание, что Киев бросает на передовую неподготовленных бойцов, в результате чего украинские войска несут большие потери.