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Общество25 сентября 2022 20:39

ОНФ объявил об открытии центров содействия ошибочно мобилизованным гражданам

Россияне могут направить свои обращения в региональные отделения организации, а также в группы ОНФ в соцсетях
София ГОНЧАРОВА
ОНФ объявил об открытии центров содействия ошибочно мобилизованным гражданам

ОНФ объявил об открытии центров содействия ошибочно мобилизованным гражданам

Фото: Виталий ТИМКИВ

Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил о запуске во всех регионах России специальных центров по содействию гражданам, которые были ошибочно призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе организации в Telegram-канале.

- Реготделения Народного фронта будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, а также представители ОНФ проконтролируют, как организованы сбор и отправка мобилизованных, - говорится в публикации.

Там же уточняется, что россияне могут направить свои обращения в региональные отделения организации, а также в группы ОНФ в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.