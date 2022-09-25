Стало известно, когда Грузия может закрыть границу для россиян Фото: Дарья АСЛАМОВА

Депутат парламента Грузии, оппозиционный политик Нона Мамулашвили заявила, что власти государства с 26 сентября 2022 года могут закрыть въезд в страну для россиян мужского пола. Об этом она сообщила в эфире украинского телеканала Freedom.

По ее словам, на протяжении нескольких дней поток прибывающих в Грузию россиян остается довольно большим. При этом депутат акцентировала внимание на том, что грузинское правительство до сих пор не приняло никаких мер касаемо этой ситуации.

- С понедельника (26 сентября) Грузия закрывает границы для мужчин с 18 до 55 лет, - заявила Мамулашвили, добавив, что официально такое решение еще не принято.

Накануне сообщалось, что трое граждан России были задержаны в Казахстане, когда пытались незаконно пересечь границу. Как уточнили в Комитете нацбезопасности республики, сейчас их опрашивают, позже мужчин планируют передать российской стороне.