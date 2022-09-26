В Мелитополе украинский диверсант погиб в результате взрыва автомобиля Фото: REUTERS

В Запорожской области в городе Мелитополь 25 сентября прогремел взрыв - на улице Ломоносова на куски разлетелся автомобиль.

В результате случившегося погиб украинский диверсант, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию города.

- Вечером в воскресенье в Мелитополе на улице Ломоносова взорвался автомобиль. Сила взрыва была настолько мощной, что иномарку разорвало на две части, некоторое время детонировал боекомплект, - сообщили власти. - Погиб гражданин Украины. При нем было найдено приписное свидетельство ВСУ.

Предполагается, что погибший мог быть диверсантом, который готовил теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.

Напомним, в начале сентября этого года в Мелитополе в результате удара ВСУ взорван штаб движения "Мы вместе с Россией". Об этом сообщал член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Тогда же он заявил, что "Украина вновь совершила теракт".