Bloomberg: Повышение ставок на Западе вызвало худший крах облигаций с 1949 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В западных страна Центральные банки в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки. В результате это провоцирует обвал государственных облигаций, сообщает агентство Bloomberg.

- Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны, - считают эксперты из Bank of America.

Также отмечается, что американская Федеральная резервная система (ФРС) и другие западные Центробанки перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля для поддержки экономики, как они это делали во время пандемии. Именно этот разворот оказал серьезное влияние, считает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что сейчас США переживают не лучшие времена – не успела страна оправиться от ковида и массовых беспорядков, как на смену им пришли рост цен на топливо, экономический кризис и прочие и прочее, а в мире все чаще стали называть США колоссом на глиняных ногах.