Польша закрылась от россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше с 26 сентября 2022 года вступило в силу распоряжение об ограничении въезда в страну российских граждан на воздушных и морских польских погранпунктах пропуска. До этого аналогичные меры были введены на пеших и автомобильных КПП.

Теперь морские и авиаперевозчики, которые возьмут на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет.

19 сентября сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России. Решение вступило в силу с 00:00 понедельника, 19 сентября. Въезд в страны Балтии и Польшу запрещен даже тем россиянам, которые имеют шенгенские визы, выданные другими странам Евросоюза.

А незадолго до этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявил, что сейчас на руках у россиян находится до миллиона многоразовых шенгенских виз, которые могут быть пересмотрены.