Назван выгодный курс доллара для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для российской экономики комфортным является диапазон нацвалюты - 70 рублей за доллар, уверен эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Как отметил аналитик, эту границу уже обозначал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

- Рубль не торопится ослабевать на фоне дисбаланса в пользу предложения валют. Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов, - рассказал Зельцер агентству "Прайм".

Напомним, еще летом этого года экономист Александр Разуваев рассказал, какой курс доллара будет для России комфортным. Эксперт заявлял, что стоимость американской валюты допустима в диапазоне 70-80 рублей за доллар.

Как ранее писал сайт KP.RU, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин спрогнозировал, что по позициям рубля ударит возобновление покупки иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила.