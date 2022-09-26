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Экономика26 сентября 2022 0:31

Назван выгодный курс доллара для России

Аналитик Зельцер назвал 70 рублей за доллар комфортным для российской экономики
София ГОНЧАРОВА
Назван выгодный курс доллара для России

Назван выгодный курс доллара для России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для российской экономики комфортным является диапазон нацвалюты - 70 рублей за доллар, уверен эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Как отметил аналитик, эту границу уже обозначал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

- Рубль не торопится ослабевать на фоне дисбаланса в пользу предложения валют. Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов, - рассказал Зельцер агентству "Прайм".

Напомним, еще летом этого года экономист Александр Разуваев рассказал, какой курс доллара будет для России комфортным. Эксперт заявлял, что стоимость американской валюты допустима в диапазоне 70-80 рублей за доллар.

Как ранее писал сайт KP.RU, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин спрогнозировал, что по позициям рубля ударит возобновление покупки иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила.