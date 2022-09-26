Историк Климовский: Украина может взять у Израиля ядерное оружие для удара по России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев может позаимствовать у Израиля ядерное оружие, чтобы нанести удар по России, заявил в колонке для "Главреда" журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский.

Он полагает, что украинский президент Владимир Зеленский может выступить с такими угрозами под предлогом якобы исходящей от Москвы ядерной опасности.

- Где найдет Украина ядерное оружие - значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля, - допускает Климовский.

Он также акцентировал внимание на том, что Киеву стоит обращаться именно к Тель-Авиву, а не к Америке и их союзникам и партнера, чтобы РФ не могла обвинить НАТО в распространении ядерного оружия. При этом историк не стал уточнять, как, по его мнению, Киев сможет добиться таких поставок от израильской стороны, которая не соглашается сотрудничать с Незалежной в вопросе вооружений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Израиль не поставляет Киеву оружие, о котором тот просил. Украинский лидер признался, что Киев получил от Израиля "ноль" оружия, и это его шокирует.