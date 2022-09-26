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Политика26 сентября 2022 3:56

Постпред Ульянов заявил, что Украина пожалела о согласии на присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Он отметил, что присутствие на станции представителей организации позволяет обеспечить существенно более объективную картину положения дел на ЗАЭС
София ГОНЧАРОВА
Постпред Ульянов заявил, что Украина пожалела о согласии на присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Постпред Ульянов заявил, что Украина пожалела о согласии на присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Украина уже пожалела о том, что дала согласие на постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

- В пользу постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС почти одновременно высказались как Россия, так и Украина. Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели, - отметил он в беседе с ТАСС.

Он отметил, что присутствие на станции представителей организации позволяет обеспечить существенно более объективную картину положения дел на ЗАЭС.

Напомним, делегация МАГАТЭ под руководством главы международной организации Рафаэля Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября текущего года. В этот день украинские военные предприняли сразу две попытки захватить территорию ядерного объекта. Обе были пресечены авиацией и артиллерией.

Позже миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС, однако на ядерном объекте на постоянной основе остались двое специалистов, входивших в делегацию.