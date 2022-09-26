Постпред Ульянов заявил, что Украина пожалела о согласии на присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Украина уже пожалела о том, что дала согласие на постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

- В пользу постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС почти одновременно высказались как Россия, так и Украина. Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели, - отметил он в беседе с ТАСС.

Он отметил, что присутствие на станции представителей организации позволяет обеспечить существенно более объективную картину положения дел на ЗАЭС.

Напомним, делегация МАГАТЭ под руководством главы международной организации Рафаэля Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября текущего года. В этот день украинские военные предприняли сразу две попытки захватить территорию ядерного объекта. Обе были пресечены авиацией и артиллерией.

Позже миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС, однако на ядерном объекте на постоянной основе остались двое специалистов, входивших в делегацию.