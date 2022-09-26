Что произошло в ночь на 26 сентября Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден задумал разделить Европу и "обескровить" Россию, затягивая конфликт на Украине. Об этом в беседе с L-Antidiplomatico заявил бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини. Он также отметил, что политик "не столько хочет мира на Украине, сколько начала "войны на истощение"".

Соединенные Штаты разработали специальный план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия, рассказал в интервью телеканалу CBS американский госсекретарь Энтони Блинкен. При этом, по его словам, Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению существующего конфликта.

Власти Японии приняли решение внести в санкционные списки еще 21 организацию из России. Также они ввели запрет на экспорт товаров в РФ, которые могут быть связаны с химоружием, сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны.

В Италии на выборах в парламент страны лидирует правоцентристская коалиция, которая включает в себя партии "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия", набирая от 41% до 45% голосов, сообщает телеканал "Rai News 24". Что касается борьбы внутри коалиции, то там наибольшее число голосов набирает партия Джорджи Мелони "Братья Италии" - от 22% до 26%.

В Херсоне прогремели около 20 взрывов. В небе над городом видны следы работы российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Российские силы, предположительно, запустили не менее 10 ракет в небо над Херсоном.

Явка на референдумах о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народной республиках составила более 50%, что позволяет признать их состоявшимися. Как рассказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, в республике проголосовали 77,12% избирателей. В ЛНР явка составила 76,09%, сообщила глава ЦИК республики Елена Кравченко.