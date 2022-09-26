В России предложили освобождать от мобилизации студентов частных вузов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ректор частного университета "Синергия" Артем Васильев выступил с инициативой распространить отсрочку от частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, на студентов негосударственных вузов. Об этом сообщает пресс-служба "Синергии".

"Я считаю важным распространить действие данного указа на негосударственные образовательные организации, в которых в совокупности обучается более 150 тысяч студентов по очной и очно-заочно форме обучения, имеющей государственную аккредитацию по образовательным программам, - подчеркнул Васильев.

По оценке ректора частного вуза, в указ президента России по отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации также следует внести уточнения по статусам. По его словам, речь идет о статусах "адъюнкта", "аспиранта", "ассистента-стажера" и "ординатора".

Как ранее писал сайт KP.RU, частичная мобилизация в России не коснется студентов государственных вузов, обучающихся по очной либо очно-заочной формах обучения. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

"Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения … в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в тексте докумета.

Напомним, Владимир Путин также подписал пакет поправок к Уголовному кодексу РФ о военной службе. Федеральный закон опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь туда добавили новую статью под названием "Мародерство". За это преступление человеку может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Еще один важный момент - поправки к УК, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную сдачу в плен".