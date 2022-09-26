Милош Земан Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан оценил результаты выборов в местные органы власти, особо отметив "тотальное поражение" двух левых партий – коммунистов и социал-демократов. Его выступление транслировалось телеканалом CNN Prima NEWS.

"Две левые партии на этих выборах тотально проиграли, - констатировал Земан. - Коммунистов мне не жаль, они сами виноваты, поскольку не сумели вовремя разойтись со своим прошлым".

Иное отношение у Земана к социал-демократам, лидеров которых он некогда был. Они набрали только 1% голосов, хотя являются, по мнению чешского лидера, "крупной, прекрасной партией". Политик уверен, что провал связан с "неспособным руководством".

Президент негативно оценил результаты и партий правящей коалиции, которые, по его словам, оказались "на стороне проигравших".

"Объективным критерием является сравнение полученного числа мандатов, - аргументировал Земан. - Больше всего новых мандатов получило движение "Свобода и прямая демократия", еще один успешный субъект – движение ANO".

Как ранее писал сайт KP.RU, один из самых многочисленных за несколько последних десятилетий митингов прошел в начале сентября на центральной Вацлавской площади чешской столицы. Около 100 тысяч чехов вышли протестовать против политики правительства.

Основные требования – обуздать инфляцию, предоставить дополнительную государственную помощь нуждающимся, снизить тарифы на газ и за электричество. Но только чистой социалкой и экономическими вопросами протестующие не ограничились.

Среди их требований были и восстановление нормальных отношений с Москвой (в том числе, и для того, чтобы заключить прямой договор с Россией о поставке дешевого газа), отказ от антироссийских санкций и прекращение поставок оружия на Украину.