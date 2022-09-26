Власти Херсонской области надеются, что регион станет субъектом России в скором времени Фото: REUTERS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион стремится стать субъектом Российской Федерации уже в ближайшее время.

«Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь», - приводит РИА Новости слова замглавы администрации Херсонской области.

По мнению Стремоусова, ход событий, которые связаны с вхождением Херсонской области в состав Российской Федерации, изменить и переломить уже невозможно, несмотря на все попытки запугивания и угрозы со стороны Украины.

Напомним, во вторник, 20 сентября, в Донецкой и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях сообщили о сроках проведения референдумов, которые начались в минувшую пятницу, 23 сентября, а продлятся до 27 сентября 2022 года.