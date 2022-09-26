Эрдоган обсудит с министрами использование карт «Мир» в Турции

Реджеп Тайп Эрдоган Фото: REUTERS

В понедельник, 26 сентября, турецкий президент Реджеп Тайп Эрдоган обсудит на заседании с министрами решения, которые возможно принять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту «Мир». Об этом пишет газета Sabah.

«Международные отношения, последняя ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике, будут включены в повестку дня кабинета министров», - сказано в статье издания, где уточняется, что одной из тем повестки будет положение российских туристов в Турции.

Как сказано в материале, «после санкционных шагов и призывов» Евросоюза в отношении карт, которые используют российские туристы в Турции, в ходе заседания проведут оценку «того, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации».

Напомним, в минувшую пятницу, 23 сентября, СМИ заявили, что Вашингтон угрожает турецким банкам санкционными ограничениями за использование российской платежной системы «Мир», Как сообщалось Эрдоган планирует принять решение по дальнейшему использованию российских карт в стране.

Накануне турецкие Denizbank и Isbankasi объявили о прекращении обслуживание карт «Мир», указав на введенные США и Великобритании антироссийские санкции, однако пока крупные турецкие банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему обслуживают карты «Мир».