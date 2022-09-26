Михаил Шеремет. Фото: архив «КП»-Севастополь»

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет признался, что был шокирован, когда ознакомился содержанием украинских детских книг, которые навязывались Запорожской области киевским режимом.

"К примеру, букварь сделан в духе прославления запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*, где детей наставляют брать в руки оружие и убивать, а учебные пособия для школьников пронизаны героизацией Степана Бандеры", - уточнил Шеремет.

По его словам, подобные книги и учебные пособия изъяты.

Как ранее писал сайт KP.RU, более 300 книг методической и учебной литературы волонтеры привезли из школ освобожденных территорий ЛДНР и Украины. Педагоги и историки провели анализ материалов, по которым работали учителя и учились дети на территории Украины.

Эксперты пришли к очевидному выводу – в соседней стране создали альтернативную историю. И все это финансировалось иностранными государствами. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

* Запрещенная в России экстремистская организация