Новый остров появился в Тихом океане после извержения подводного вулкана. Фото: earthobservatory.nasa.gov

В юго-западной части Тихого океана рядом с центральными островами Тонга после извержения подводного вулкана появился новый остров, который назвали Baby. Об этом пишет CNN.

Как передает издание, остров появился в юго-западной части Тихого океана, где находится много подводных вулканов. Он расположен на подводной горе Хоум-Риф на островах Центральной Тонги.

Согласно сообщению Земной обсерватории NASA , один из подобных затопленных вулканов проснулся 10 сентября, что привело к извержению лавы, пара и пепла. Всего через одиннадцать часов после начала извержения вулкана над поверхностью воды можно было заметить новый остров. Агентство сделало снимки острова со спутников.

Отмечается, что новый остров быстро рос в размерах. Через четыре дня, 14 сентября, исследователи из Геологической службы Тонги заявили, что площадь острова составляет всего 4000 квадратных метров - около одного акра, а к 20 сентября остров вырос до 24 000 квадратных метров, или примерно шесть акров.

NASA отмечает, что острова, которые были созданы подводными вулканами, «часто недолговечны», однако иногда могут сохраняться годами или даже десятилетиями.