США планируют поставлять Европе свыше 1 млн баррелей нефти в день взамен российского сырья Фото: REUTERS

Свыше 1 млн баррелей американской нефти в день будет поставляться в Европу для того, чтобы восполнить дефицит сырья из России. Такое заявление в ходе форума 38-й ежегодной Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции (APPEC) сделал главный исполнительный директор нефтетрейдера Vitol Рассел Харди.

Глава Vitol заявил, что топливо из России будет поступать в Азию и на Ближний Восток, в то время как добытая нефть там, как ожидается, будет поступать в западные страны. Как он заявил, российской сырье должно будет «найти дом» где-то за пределами Великобритании, США и Европейского союза. «Оно будет уходить все дальше и дальше и находить другие рынки, при этом его придется продавать со скидкой», - приводит его слова агентство Reuters.

«Вы заметите, как на Восток начнет приходить топливо, которое при иных обстоятельствах шло бы в Европу. А с Востока оно будет идти на Запад, чтобы покрыть дефицит там», - добавил глава Vitol.