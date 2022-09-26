Блинкен считает, что мир никогда не признает российскими ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выразил мнение, что мир никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области частью России. Слова американского чиновника приводит телеканал CBS.

"Они никогда не будут признаны таковыми, - подчеркнул Блинкен. - У украинцев есть все права вернуть их".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, Россия в Донбассе действует согласно уставу Организации Объединенных Наций (ООН). Глава государства напомнил, что в уставе ООН говорится о праве наций на самоопределение.

Напомним, явка на референдумах о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР составила более 50%, что позволяет признать их состоявшимися. Как рассказал на брифинге председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, в республике проголосовали 77,12% избирателей. В ЛНР явка составила 76,09%, сообщила глава ЦИК республики Елена Кравченко.