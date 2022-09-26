Юрист Виноградов напомнил, что каждый человек может отозвать свои персональные данные у банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов объяснил россиянам, как отозвать свои персональные данные из банков и других государственных и коммерческих организаций.

Данную сферу регламентирует федеральный закон «О персональных данных». Он предусматривает право человека не только давать согласие на обработку, но и отзывать его. Причем сделать это можно в любой момент, без объяснения своего решения.

- Для этого нужно подать заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных в свободной форме. Передать документ в организацию можно лично: обязательно составляется заявление в двух экземплярах — на одном из них учреждение при приеме поставит отметку о получении. Также бумаги можно отправить заказным письмом с уведомлением, — пояснил специалист RT.

Если согласие на обработку информации передавалось на сайте, то и отзыв можно написать на электронную почту или через форму обратной связи. Главное, зафиксировать дату получения оператором этого заявления. С этого момента имеется 30 дней на то, чтобы организация рассмотрела ваше обращение и прекратила использование личной информации.

- Проверить добросовестность и честность оператора персональных данных довольно просто, и у каждого гражданина есть такое право. Достаточно отправить соответствующий запрос в организацию, — подчеркнул профессор.

Если же ответа не последовало, а требования не выполнены, то можно написать жалобу в Роскомнадзор. В некоторых случаях срок рассмотрения обращения может быть увеличен, если требуется исполнение норм действующего законодательства.

В первую очередь это касается банков. Они хранят персональную информацию не менее пяти лет с момента прекращения отношений. Эти сведения могут передаваться по запросу суда, прокуратуры и иных уполномоченных учреждений.

Оператор данных также может продолжить работу с информацией в отдельных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. Речь идет о судах, системе ФССП.

- В целом отозвать свою персональную информацию не сложно, главное помнить кому и когда вы давали это согласие, что в современных условиях очень затруднительно, - заключил собеседник.

Ранее персональные данные зарегистрированных пользователей предположительно онлайн-кинотеатра «СТАРТ» попали в открытый доступ. Информация об этом появилась в профильных Telegram-каналах, пишет ФАН.

На фоне регулярных утечек информации появились новости, что в России хотят создать специальный фонд для компенсации пострадавшим от утечки данных. Это привлекает внимание к существующей проблеме. Однако россияне сами должны помнить, что свои персональные данные нужно защищать, заявил специалист по информационной безопасности Олег Седов в беседе с «360».