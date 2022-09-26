Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 650 км, заявило Минобороны Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада в понедельник, 26 сентября, заявил, что баллистическая ракета, выпущенная в минувшие воскресенье, 25 сентября, Северной Кореей, пролетела по нестандартной траектории 650 километров. Об этом сообщило агентство Киодо.

Глава японского военного уточнил, что расстояние по обычной траектории было 400 километров, но за счет того, что траектория была нестандартной, расстояние составило 650 километров. «В результате дальнейшего анализа было установлено, что ракета пролетела около 650 км по нестандартной траектории», - заявил министр.

Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в минувшие воскресенье, 25 сентября, что произошло впервые с 5 июня 2022 года. Высота полета была 50 километров, а ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Токио по дипломатическим каналам через посольство в Пекине сообщило КНДР протест.