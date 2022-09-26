МИД Казахстана прокомментировал проведение референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Казахстана исходят из принципов территориальной целостности и их суверенного равенства. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров, комментируя вопрос о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», - приводит ТАСС слова дипломата.

Смадияров также указал на то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о необходимости неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав ООН.

«В уставе говорится об ответственности государств - членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств», - заявил представитель внешнеполитического ведомства, отметив, что Казахстан подтверждает свою готовность оказать содействие в налаживании политического диалога.