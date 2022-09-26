Глава СК Бастрыкин взял на контроль ситуацию с изъятием детей у участника спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с возможным халатным отношением органов опеки, которые изымают приемных детей из семьи военнослужащего в Свердловской области. Об этом сообщает региональное Следственное Управление СК РФ.

По данным ведомства, в социальных сетях было опубликовано обращение жителя Свердловской области, который просил помочь семье военнослужащего, у которого опека якобы по ошибке пытается забрать приемных детей.

Как сообщается в социальных сетях и СМИ, речь идет о многодетной семье из поселка Белоярского Свердловской области. Отец на данный момент находится на специальной военной операции, а мать воспитывает восемь детей, пять из которых - приемные. Конфликт с органами опеки у жительницы села начался после заявления одной из удочеренных девочек о жестоком обращении.

Ранее в региональном СУ СК запустили проверку действий опеки по признакам преступления по статье 293 Уголовного Кодекса РФ (Халатность). «Ход доследственной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - сказано в заявлении пресс-службы.