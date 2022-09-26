Финансовый эксперт Гордеева признала, что заработать на вкладах осенью 2022 года не получится

Проценты по банковским вкладам стали минимальными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Независимый финансовый советник, предприниматель и инвестор Екатерина Гордеева ответила на вопрос, выгодно ли держать деньги во вкладах осенью 2022 года.

16 сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%, вслед за этим показателем банки пересмотрели условия по кредитам и вкладам. Первые стали чуть доступнее, процент по займам упал, вторые – менее выгодными. Теперь доходность по депозитам снизилась.

Эксперт напоминает, что размер процентной ставки зависит от срока вклада и возможности забрать деньги в любой момент. Чем больше опций по управлению деньгами, тем ниже доходность. А если снять деньги досрочно, то часть начисленных процентов может сгореть.

До решения ЦБ средний процент по вкладам был равен 6,8%, после – перешагнул отметку в 5%.

- Скорее всего, процентная ставка по депозитам и по вкладам будет снижаться. Это обусловлено политикой Центробанка на снижение ключевой ставки. И, скорее всего, данная тенденция продолжится. Поэтому заработать на банковских вкладах точно не получится, — рассказала эксперт Гордеева Пятому каналу.

Но свою функцию в сбережении средств вклад будет выполнять. Деньги имеют свойство обесцениваться и если положить тысячу рублей под подушку, то они спустя год потеряют часть своей покупательной способности, а проценты по вкладу частично этот фактор компенсируют.

Если же представители банков настаивают на предложениях с якобы более выгодными условиями по процентным ставкам, то клиенту стоит очень внимательно изучить договор. Такие условия могут блокировать возврат денег на 3-5 лет или участие в ПИФах, пишет ФАН.

Кредитные организации ухудшили условия по получению россиянами наличных с валютных счетов и вкладов. Так, при выдаче средств, зачисленных на подобный счет с 9 марта по 9 сентября, банки обязаны проводить конвертацию в рубли по курсу не ниже официально установленного ЦБ в этот день, но многие кредитные учреждения отступают от этого правила, пишет газета "Известия".