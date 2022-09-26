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Экономика26 сентября 2022 6:49

Финансовый эксперт Гордеева признала, что заработать на вкладах осенью 2022 года не получится

Проценты по ним стали минимальными
Елена АКИМОВА
Проценты по банковским вкладам стали минимальными

Проценты по банковским вкладам стали минимальными

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Независимый финансовый советник, предприниматель и инвестор Екатерина Гордеева ответила на вопрос, выгодно ли держать деньги во вкладах осенью 2022 года.

16 сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%, вслед за этим показателем банки пересмотрели условия по кредитам и вкладам. Первые стали чуть доступнее, процент по займам упал, вторые – менее выгодными. Теперь доходность по депозитам снизилась.

Эксперт напоминает, что размер процентной ставки зависит от срока вклада и возможности забрать деньги в любой момент. Чем больше опций по управлению деньгами, тем ниже доходность. А если снять деньги досрочно, то часть начисленных процентов может сгореть.

До решения ЦБ средний процент по вкладам был равен 6,8%, после – перешагнул отметку в 5%.

- Скорее всего, процентная ставка по депозитам и по вкладам будет снижаться. Это обусловлено политикой Центробанка на снижение ключевой ставки. И, скорее всего, данная тенденция продолжится. Поэтому заработать на банковских вкладах точно не получится, — рассказала эксперт Гордеева Пятому каналу.

Но свою функцию в сбережении средств вклад будет выполнять. Деньги имеют свойство обесцениваться и если положить тысячу рублей под подушку, то они спустя год потеряют часть своей покупательной способности, а проценты по вкладу частично этот фактор компенсируют.

Если же представители банков настаивают на предложениях с якобы более выгодными условиями по процентным ставкам, то клиенту стоит очень внимательно изучить договор. Такие условия могут блокировать возврат денег на 3-5 лет или участие в ПИФах, пишет ФАН.

Кредитные организации ухудшили условия по получению россиянами наличных с валютных счетов и вкладов. Так, при выдаче средств, зачисленных на подобный счет с 9 марта по 9 сентября, банки обязаны проводить конвертацию в рубли по курсу не ниже официально установленного ЦБ в этот день, но многие кредитные учреждения отступают от этого правила, пишет газета "Известия".