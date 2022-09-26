Россиянам следует быть осторожным при расчетах через QR-коды Фото: Алексей БУЛАТОВ

За рубежом набирает обороты новая схема мошенничества, использующая для похищения средств QR-коды, через которые люди оплачивают свои покупки. Об этом сообщил радио Sputnik заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.

По его словам, в Китае аферисты используют уже минимум два способа завладеть чужими средствами через систему QR-кодов, о чем следует знать и россиянам, чтобы не попасться на аналогичные уловки.

Наиболее примитивный используется в очереди магазина, когда беспечный покупатель заранее активирует экран для расчета. Мошенник делает его снимок, после чего похищает деньги со счета.

Второй метод немного сложнее. Он заключается в замене QR-кода оплаты той или иной услуги, например, наклеивание его в месте проката велосипедов. В результате клиент думает, что рассчитывается за аренду транспортного средства, а на деле перечисляет средства мошенникам.

Как ранее писал сайт KP.RU, руководитель направления аналитики интернет-угроз "РТК-Солар" Сергей Трухачев предупредил россиян о новых схемах мошенников, которые активизировались после объявления о частичной мобилизации в России.

По его словам, одним из самых популярных мошеннических направлений стали фейковые сайты, которые собирают данные россиян для последующего их использования в шантаже и других способах выманивания денег.