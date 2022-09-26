Михаил Дегтярев: «Система должна быть внимательной к чаяниям людей»

Глава региона подчеркнул, что необходимо изменить подход к составлению списка системообразующих предприятий. Фото: правительство Хабаровского края

Экономическая ситуация в стране претерпевает регулярные изменения, требующие немедленной реакции на происходящее. Сохранять стабильное положение и продолжать развитие помогает информированность и скорейшая адаптация к новым реалиям, поэтому держать руку на пульсе помогают еженедельные заседания оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций, председателем которых является губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В этот раз одной из главных тем стало обеспечение социально-экономической стабильности и защита граждан в сложившейся обстановке. Как заявил глава региона, сейчас к исполнению задач нужно подходить как никогда ответственно.

- Главам субъектов расширены полномочия, предоставлены возможности принимать гибкие и оперативные решения, исходя из реального положения дел на местах. Система должна быть гибкой, внимательной к чаяниям людей и к обстановке, которая складывается на местах. Затягивание в подготовке и принятии решений может критически сказаться на управляемости, экономике и на самих жителях края. Прошу отнестись к этому очень внимательно, - обратился к присутствующим Михаил Дегтярев.

Наряду с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, работа должна продолжаться и в реальном секторе краевой экономики. Кроме того, никакие трудности не должны препятствовать бесперебойной работе обеспечивающей инфраструктуры.

Губернатор поручил первому заместителю председателя правительства Марии Авиловой пересмотреть региональный список системообразующих предприятий.

- Мария Юрьевна, необходимо изменить подход к списку системообразующих предприятий, взяв на вооружение федеральный опыт. Надо дополнить его критически важными организациями сферы здравоохранения, коммунального комплекса, транспортного обеспечения, сельского хозяйства, IT и связи. Средства массовой информации тоже нужно относить к объектам критической инфраструктуры.

По итогам на сентябрь 2022 года, региону все еще удается демонстрировать положительные показатели относительно прошлого года. Так, к примеру, грузооборот транспорта вырос на шесть процентов, а ввод жилья – на 12 процентов.