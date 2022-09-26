Украинская армия обстреляла избирательный участок в Рубежном Фото: REUTERS

Ракеты, которые Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник, 26 сентября, выпустили по городу Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР), попали в школу, где расположен избирательный участок. Такое заявление сделал председатель Центрального Избирательного Комитета (ЦИК) республики Елена Кравченко.

Как заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), украинские силовики в 0:10 обстреляли город из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«У нас ночью был обстрел и шесть снарядов попали в один из наших участков, который был в 10-й школе, в связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки», - заявила Кравченко, уточнив, что при обстреле никто не пострадал, а документацию и бюллетени удалось сохранить.

Напомним, во вторник, 20 сентября, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях объявили сроки проведения референдумов, которые начались в минувшую пятницу, 23 сентября, а продлятся до 27 сентября 2022 года.