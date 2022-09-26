Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 сентября 2022 7:48

Президент Молдавии готова лишать гражданства жителей страны, воюющих на стороне России

Соответсвующую рекомендацию выдал Высший совет безопасности республики
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент Молдавии готова лишать гражданства жителей страны, воюющих на стороне России

Президент Молдавии готова лишать гражданства жителей страны, воюющих на стороне России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высший совет безопасности Молдавии выдал рекомендацию лишать гражданства жителей республики, которые приняли решение участвовать в боевых действиях на Украине на стороне России. Такое заявление в понедельник, 26 сентября, сделала президент страны Майя Санду.

«Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Молдавии (Приднестровье)», - заявила глава государства, указав на то, что на сегодняшний день власти республики рассматривают возможность «отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора».

Кроме того, Санду уточнила, что на данный момент нет подтверждения данных о наборе приднестровцев, однако власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и будет выступать на российской стороне.