Президент Молдавии готова лишать гражданства жителей страны, воюющих на стороне России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высший совет безопасности Молдавии выдал рекомендацию лишать гражданства жителей республики, которые приняли решение участвовать в боевых действиях на Украине на стороне России. Такое заявление в понедельник, 26 сентября, сделала президент страны Майя Санду.

«Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Молдавии (Приднестровье)», - заявила глава государства, указав на то, что на сегодняшний день власти республики рассматривают возможность «отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора».

Кроме того, Санду уточнила, что на данный момент нет подтверждения данных о наборе приднестровцев, однако власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и будет выступать на российской стороне.