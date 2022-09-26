Полиция выехала на место стрельбы в школе Ижевска

Удмуртские полицейские незамедлительно направились к месту стрельбы в ижевской школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские незамедлительно выехали к школе №88 в Ижевске, где поступило сообщение о стрельбе в понедельник, 26 сентября 2022 года. Об этом сообщает "МВД-Медиа".

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося и принимают меры для задержания подозреваемого. Данные о пострадавших уточняются.

"В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в тексте сообщения.

Как ранее писал сайт KP.RU, очевидцы сообщили, что в ижевской школе на улице Пушкинской открыта стрельба, в связи с чем объявлена эвакуация учеников и педагогов образовательного учреждения.

Напомним, информацию подтвердил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он прибыл на место происшествия. По его словам, там уже работают спецслужбы и медики. Никакой информации о пострадавших чиновник не сообщил, но пообещал "оперативно докладывать обо всем, что происходит".