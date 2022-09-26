Глава МИД Венесуэлы заявил, что потолок цен на нефть из России создаст дисбаланс на рынке

Цены на "черное золото" держатся стабильно благодаря договоренностям ОПЕК+ Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа на полях Генассамблеи ООН заявил, что идея установить потолок цен на нефть приведет к дисбалансу на рынке “черного золота” и отразится в первую очередь на тех странах, которые ввели ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Основываясь на мнении специалистов, я считаю, что идея установления "потолка" цен именно на российскую нефть создаст огромный дисбаланс на нефтяном рынке. Это приведет к тому, что цены выйдут из-под контроля", — пояснил собеседник агентства.

По мнению министра, введение “потолка” неудачная идея, потому что ограничения ударят “бумерангом” по тем, кто стал их инициатором. В качестве примера негативного следствия ограничений он приводит “тысячи принудительных мер” - санкции против России.

Цены на "черное золото" держатся стабильно благодаря договоренностям ОПЕК+, считает Фариа. Страны - экспортеры соблюдают благотворный и выгодный баланс, который учитывает интересы нефтедобывающих государств и стран импортеров ископаемого ресурса.

Министры финансов стран “Большой семерки” 2 сентября 2022 года утвердили решение ввести потолок цен на нефть. 23 сентября по сообщению Bloomberg страны ЕС хотят в течение нескольких недель установить ограничение на “черное золото”. Ускорение процесса введения “потолка”, по версии издания, обусловлено объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизацией в качестве ответной меры. Ранее планировалось установить лимит на нефть 5 декабря этого года и 5 февраля 2023 года - на нефтепродукты.