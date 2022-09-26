Подтверждено, что несколько школьников получили ранения при стрельбе в школе Ижевска

Трое детей находятся в реанимации Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

Врачи подтвердили, что несколько учеников получили ранения при стрельбе в школе Ижевска №88, когда неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в образовательном учреждении. Об этом сообщает корреспондент "КП-Ижевск" с места происшествия.

По ее словам, у одного мальчика повреждена грудная клетка. Трое детей находятся в реанимации, один из них без сознания.

Как ранее писал сайт KP.RU, сообщение о стрельбе в ижевском образовательном учреждении поступило в понедельник, 26 сентября 2022 года. На месте происшествия работают оперативные службы.

UPD: 11:31 (мск). По обновленной информации, в результате ЧП погибли шесть человек, еще около 20 получили ранения различной степени тяжести. Преступник покончил с собой. Точные официальные данные о числе погибших и пострадавших будут озвучены позднее.