Группа специалистов федеральных центров направилась в Ижевск для помощи пострадавшим при стрельбе в школе

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в школе №88 в Ижевск направлена группа специалистов федеральных центров. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РФ в понедельник, 26 сентября 2022 года.

По словам помощника руководителя ведомства Алексея Кузнецова, соответствующее поручение отдал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В настоящее время на месте происшествия работают 14 бригад скорой медицинской помощи, - уточнил Кузнецов. - Организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов".

Напомним, по предварительным данным в результате ЧП погибли шесть человек, еще около 20 получили ранения различной степени тяжести.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать материалы уголовного дела по факту стрельбы в ижевской школе в центральный аппарат ведомства.

Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.