Назван возможный ответ Запада на «ядерный удар» России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Москвой ядерного оружия в ходе специальной военной операции, в том числе ответ военного характера. Об этом заявила Financial Times со ссылкой на источники.

«Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», - сказано в статье издания.

Как заявил один из собеседников издания, у западных стран и России на данный момент сложилось разное понимание понятия «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.

Трое источников издания в свою очередь заявили, что члены Североатлантического альянса в частном порядке передали России свою позицию, описав масштаб ответных действий при применении Москвой ядерного оружия. По их словам, «угрозы возмездия станут лучшим сдерживающим фактором».