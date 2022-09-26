Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом Фото: REUTERS

На встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. В телеграм-канале “Пул Первого” пишут, что официальная встреча уже началась. Канал опубликованы первые кадры встречи.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Конкретных тем обсуждения официально не анонсировалось, однако, ранее лидер Белоруссии упоминал, что хочет провести переговоры с Владимиром Путиным по вопросам каботажных перевозок.

22 сентября 2022 года президент Белоруссии проанонсировал встречу с лидером КНР Си Цзиньпином во время переговоров с китайскими партнерами. Лукашенко намерен обсудить вопросы сотрудничества по ряду проектов и перспективы дальнейших отношений между странами. Также Лукашенко отметил главную тему переговоров - отрасль строительства.

Двумя днями позднее президент Белоруссии заявил, что ему "осточертело" его правление, но пока обстоятельства вынуждают его оставаться на посту.

"Вот Лукашенко, сколько он там будет…" Слушайте, да мне это уже осточертело. Скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме, - честно заявил белорусский лидер.