Немцы отметили изменение в поведении Зеленского после слов Путина о ядерной угрозе Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин не блефует, заявляя о ядерном оружии.

Ранее украинский президент в интервью американскому телеканалу CBS сообщил, что серьезно относится к словам российского лидера о ядерном оружии.

«Теперь Зеленский должен, наконец, договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО», - написал один из комментаторов.

«Ага, теперь, в конце концов, Зеленский воспринимает Путина всерьез», - добавил еще один комментатор.

«"Путин не блефует с ядерными оружием, - говорит Зеленский". До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?», - отметил другой читатель.

«До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза - это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны