Владимир Макей. Фото: Фото ООН

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что уровень оборонных технологий в стране достаточно высокий, чтобы позволить не размещать дополнительные военные базы для защиты от расширяющегося у границ НАТО. Об этом пишет РИА Новости по итогам интервью с министром.

"Разговоры эти ведутся уже давно. Никто не знает, что может произойти, и нельзя ничего исключать в будущем с учетом непредсказуемости развития ситуации, непредсказуемости поведения наших партнеров", - ответил Макей на вопрос о том, не делает ли военное наращивание НАТО у границ Белоруссии более актуальной идею размещения российских баз в республике.

По его словам, уровень военных технологий Белоруссии достаточно высокий. И он не видит необходимости на данный момент размещать какие-либо иностранные военные базы, в частности российские.

"Достаточно разместить соответствующую технику в Смоленской области, где-то еще и это будет, может быть, даже более эффективно смотреться, нежели размещение конкретных российских баз в Беларуси", - уточнил министр.

Он также напомнил, что у России и Белоруссии есть совместное военное формирование, проводятся тренировки, планы проведения совместных учений.

"Если кто-то попытается совершить какие-то поползновения против Беларуси, то мы будем рассматривать это как нападение на Союзное Государство, читай – нападение на Российскую Федерацию", - указал Макей на ранние заявления российской стороны.

Сегодня, 26 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи, где пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Определенных тем обсуждения официально стороны не озвучивали, но ранее Лукашенко упоминал, что хочет провести переговоры с лидером РФ по вопросам каботажных перевозок.