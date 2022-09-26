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Происшествия26 сентября 2022 9:14

В Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88 в Ижевске

Траур начинается 26 сентября 2022 сентября
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88 в Ижевске

Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88 в Ижевске

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Удмуртской Республике с сегодняшнего дня, 26 сентября, объявлен трехдневный траур по погибшим в школе №88 в Ижевске. Об этом объявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88. По телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, стрельба в школе №88 в Ижевске произошла утром в понедельник, 26 сентября. Глава Удмуртии прибыл на место происшествия, отметив, что там работают все спецслужбы. Позже Бречалов сообщил, что в результате стрельбы погиб охранник, а также заявил, что мужчина, который устроил стрельбу в школе Ижевска, покончил с собой. В Министерстве внутренних дел по Республике Удмуртия сообщили о шести погибших и 20 пострадавших в результате стрельбы.