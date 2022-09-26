Избирком Херсонской области признал референдум о присоединении региона к РФ состоявшимся Фото: REUTERS

Глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова назвала референдум по вхождению региона в состав Российской Федерации состоявшимся, указав на то, что явка превысила необходимый порог в 50%,

Как заявила глава избиркома, согласно данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, в минувшие воскресенье, 25 сентября, на участках проголосовали 8603 избирателя, которые на данный момент проживают на территории России.

«Итого мы имеем более 25 тысяч, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учётом зарубежных избирательных участков», - уточнила она.

Захарова также напомнил, что в понедельник, 26 сентября, в Херсонской области будет последний день выездного голосования, а на следующий день, во вторник, 27 сентября, жители региона смогут проголосовать уже на стационарных участках.