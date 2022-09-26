Латвия готовится провести совместные военные учения с американцами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по запросу Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии будут активно использованы на учениях с силами специальных операций США в Европе. Информацию об этом распространила пресс-служба Министерства обороны республики.

«Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл будут наблюдать за доставкой, развертыванием и имитацией стрельбы ракетно-артиллерийской системы HIMARS на аэродроме Спилве», — отмечается в официальном сообщении латвийского военного ведомства.

Ранее в НАТТО сообщили о том, что намерены активизировать проведение различных военных учений (в том числе, у границ России) в связи с проведение российской военной спецоперации на Украине. Участвовать в данных учениях могут принять как страны-члены Североатлантического альянса, так и кандидаты на членство в НАТО и партнеры организации.

В настоящее время ведется подготовка графика и расписания подобных учений. В НАТО не скрывают, что проведение данных учений является "рычагом воздействия" на Россию и ее стратегических союзников.