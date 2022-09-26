В Ростовской области Банк ДОМ.РФ распространил льготную ипотеку на строительство индивидуальных жилых домов

Банк ДОМ.РФ распространил Единую ипотечную программу в Ростовской области на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Оформить кредит можно по «Льготной» и «Семейной» ипотеке. Ставки снижаются ещё на 4,5 процентных пункта. Наиболее выгодные условия предусмотрены для клиентов, получающих зарплату на карту Банка ДОМ.РФ, или медиков и ученых при дистанционном подтверждении доходов с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ.

«Мы видим рост сегмента ИЖС не только по всей стране, но и в Ростовской области, – сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. - Поэтому распространение программы на частное домостроение – логичный шаг, он позволит расширить возможности жителей региона по выбору жилья и эффективнее решать задачи по повышению доступности ипотеки».

Банк ДОМ.РФ выдает кредиты в рамках Единой ипотечной программы на основе сертификатов, полученных заемщиками от оператора программы ДОМ.РФ. Максимальная сумма ипотеки фиксируется в сертификате участника программы.

Подать заявку на кредит участники программы могут в Ростовском отделении банка или онлайн. Офис банка находится по адресу г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр-т, д. 26, 28. В отделении доступен весь спектр услуг, предоставляемых банком как физическим, так и юридическим лицам.

Банк ДОМ.РФ развивает кредитование индивидуального домостроения с 2021 года. Банк одним из первых в 2021 году распространил льготные ипотечные госпрограммы - «Семейную» и «Льготную» ипотеку - на ИЖС. С мая 2022 года кредиты на строительство частных домов выдаются также по ипотеке для ИТ-специалистов. В июне банк начал выдавать «Льготную» ипотеку на строительство частного дома своими силами, без привлечения профессиональных застройщиков.

Ранее в августе Банк ДОМ.РФ сообщил об увеличении выдачи в сегменте ИЖС до 19 млрд рублей – жилищные условия с помощью различных программ улучшили свыше 4 000 российских семей.