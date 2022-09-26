Минобороны РФ показало видео боевой работы ЗРК «Тор-М2» по перехвату украинских ракет

Минобороны России опубликовало видео работы ЗРК «Тор-М2» по перехвату украинских ракет Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России продемонстрировало работу российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности «Тор-М2» по перехвату ракет в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

На видеоролике, размещенном в официальном канале министерства в Telegram, видно, как начальник расчета ЗРК, представившийся Тимуром, поясняет, что удалось сбить две украинские ракеты, которые могли бы привести к большим жертвам среди гражданского населения одного из городов.

Показаны две машины комплекса, которые выезжают на боевую позицию, далее демонстрируется обнаружение операторами ЗРК ракет противника на расстоянии 9,9 километра, затем поступает команда на пуск противоракет.

ЗРК "Тор" - это всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Система «Тор» предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме. При этом система «Тор» сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».