Видео с устроившим стрельбу в школе Ижевска мужчиной показал СК Фото: Мария Бакланова

Следственный комитет РФ показал видео с мужчиной, который устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске в понедельник, 26 сентября.

Как писал сайт KP.RU, Министерство внутренних дел по Республике Удмуртия сообщило о шести погибших и 20 пострадавших в результате стрельбы. Однако позже Следственный комитет РФ сообщил, что число жертв в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди которых семеро детей. Кроме того, ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей.

Напомним, стрельба в школе №88 в Ижевске произошла утром в понедельник, 26 сентября. Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия, отметив, что там находятся все спецслужбы. Позже глава региона сообщил, что в результате стрельбы погиб охранник, а мужчина, устроивший стрельбу в школе Ижевска, покончил с собой.