Шольц вышел из себя после слов главы МИД Украины про страх Германии Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с раздражением отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который удивился нежеланию Берлина поставлять Киеву танки. Об этом пишет The New York Times.

«Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю», - приводит издание ответ главы немецкого правительства.

Шольц также эмоционально отреагировал на вопрос, почему Берлин не намерен тратить два процента ВВП на военные расходы в ближайшие несколько лет. «Честно говоря, задавать этот вопрос несерьезно», - заявил канцлер ФРГ.

Ранее министр иностранных дел Украины написал в Twitter, что получает разочаровывающие сигналы от Берлина относительно поставок танков Leopard и БМП Marder. По словам Кулебы, не существует «ни единого рационального аргумента» в пользу того, что это данное вооружение нельзя поставлять. В связи с этим он спросил, чего боится Германия.