Количество госпитализаций в России снизилось за прошедшие сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России за минувшие сутки выявлено 40 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в понедельник, 26 сентября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется в заявлении Оперштаба, наибольшее число заразившихся снова зарегистрировали в Санкт-Петербурге, где ежесуточный прирост составил 2470 случаев. На втором месте по количеству заболевших находится Москва с показателем 2438. Тройку замыкает Свердловская область, где зарегистрировали 2367 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа госпитализировано 1526 человек, что ниже в сравнении с предшествующими сутками на 21,2%. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 85 летальных исходов. Полностью выздоровели 44 257 человек.

Таким образом, по состоянию на 26 сентября общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 20 833 109. Жертвами инфекции стали 386 842 человека, выздоровело 19 800 764 пациента.

Как ранее писал сайт KP.RU, штаммы коронавируса меняются быстрее, чем у гриппа, о чем свидетельствуют статистические данные. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.