ВКС России ликвидировали до 100 боевиков Иностранного легиона в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в понедельник, 26 сентября, заявило, что Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожили до 100 боевиков ударом по пунктам дислокации Иностранного легиона, а также подразделений нацформирований в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации Иностранного легиона и подразделений националистических формирований в районе населенного пункта Святогорск Донецкой Народной Республики ликвидировано до 100 боевиков», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в Министерстве обороны заявили, что был произведен высокоточный удар по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Очакова, расположенном в Николаевской области. С\В заявлении ведомства сообщается, что в результате были уничтожены до 50 военных.