Цены на газ в Европе упали ниже 1700 долларов за тысячу кубометров впервые с 25 июля 2022 года Фото: REUTERS

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели - 26 сентября 2022 года - впервые за два месяца опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров, но затем немного скорректировались и в настоящее время теряют около 7%, о чем говорят данные лондонской биржи ICE.

Октябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли сегодняшние торги рядом с отметкой 1822,2 доллара за тысячу кубометров (-3%). минимально их значение составляло 1687,4 доллара за тысячу кубометров (-10,2%). Но далее цены немного увеличились, до 1747,7 доллара (-7%) за тысячу кубометров на 12.11 по московскому времени.

Ранее сайт KP.RU публиковал прогноз цен на нефть. Отмечалось, что перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут однозначно пересматриваться, поскольку экономика Китая продолжает замедляться, а добыча нефти растет. Также подчеркивалось, что Ближний Восток тоже нельзя упускать из поля зрения: Иран с Саудовской Аравией и США продолжают конфликтовать, о полном завершении войны в Сирии всерьез говорить пока не приходится.

Также ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.