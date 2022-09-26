В эфире радио RMF заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач призвал надавить на Турцию, чтобы та в свою очередь перестала предоставлять россиянам возможность лететь в Евросоюз транзитом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эфире радио RMF заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач призвал надавить на Турцию, чтобы та в свою очередь перестала предоставлять россиянам возможность лететь в Евросоюз транзитом.

"Следует усилить давление на Турцию не только из европейских столиц, но также и из Брюсселя, чтобы закрыть эту дорогу", - сказали в МИД Польши.

Путь через Турцию россияне избрали из-за ограничений на перелеты в ЕС. Также закрыты сухопутные границы с Польшей и странами Прибалтики.

Политика Варшавы в отношении пропуска россиян на территорию Польши, отметил Пшидач, складывается таким образом, что въезд ограничивается частично, по политическим соображениям.

"Прежде всего (пускают) тех, кто имеет гуманитарные визы и покидает Россию по политическим причинам".

Сегодня, 26 сентября, вступили в силу новые ограничения на въезд российским гражданам, установленные Польшей. Теперь морские и авиаперевозчики, которые возьмут на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет.